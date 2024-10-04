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Бухгалтера медустанови у Конотопі підозрюють у розтраті 400 тис. грн

Бухгалтера медустанови у Конотопі підозрюють у розтраті 400 тис. грн

Київ • УНН

 • 24993 перегляди

Бухгалтера медзакладу в Конотопі підозрюють у завищенні вартості медобладнання на 400 тис. грн під час закупівлі. Прокуратура повідомила про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків.

Бухгалтера медустанови у Конотопі підозрюють у розтраті 400 тис. грн під час закупівлі медобладнання. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

Конотопська окружна прокуратура повідомила про підозру бухгалтеру однієї з медичних установ міста Конотоп у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до значних фінансових збитків.

Встановлено, що, будучи уповноваженою особою, бухгалтер не провела аналіз ринкових цін перед організацією відкритих торгів на закупівлю медичного обладнання, внаслідок чого завищила вартість предмета закупівлі до 1 млн грн. Переможцем торгів стало підприємство, яке поставило обладнання на суму 990 тис. грн.

Однак, відповідно до висновку експертів, реальна вартість поставленого медобладнання становила лише 589 тис. грн. Таким чином, неналежне виконання обов'язків бухгалтером призвело до матеріальних збитків для медичної установи в розмірі 401 тис. грн.

Начальник відділу освіти підозрюється у розтраті 1,2 млн грн02.10.24, 03:23 • 20447 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України

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