Бухгалтера медучреждения в Конотопе подозревают в растрате 400 тыс. грн при закупке медоборудования. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Конотопская окружная прокуратура сообщила о подозрении бухгалтеру одного из медицинских учреждений города Конотоп в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к значительным финансовым убыткам.

Установлено, что, будучи уполномоченным лицом, бухгалтер не провела анализ рыночных цен перед организацией открытых торгов на закупку медицинского оборудования, в результате чего завысила стоимость предмета закупки до 1 млн грн. Победителем торгов стало предприятие, которое поставило оборудование на сумму 990 тыс. грн.

Однако, согласно заключению экспертов, реальная стоимость поставленного медоборудования составляла лишь 589 тыс. грн. Таким образом, ненадлежащее исполнение обязанностей бухгалтером привело к материальному ущербу для медицинского учреждения в размере 401 тыс. грн.

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