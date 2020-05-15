Будинок-інтернат у Києві, де виявили коронавірус, закрили на карантин

"Зараз Дарницький інтернат для дівчат повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи дезинфікації та медичне обстеження. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція", - сказав міський голова.

Він також розповів про причини виникнення спалаху.

"Як з’ясували, вірус занесла одна жінка, молодша сестра однієї з (вихованок – ред.) груп інтернати. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі, крім персоналу їх ніхто не відвідує", - зазначив Кличко.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили спалах коронавірусної хвороби.