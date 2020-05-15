Дом-интернат в Киеве, где обнаружили коронавирус, закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Дарницкий дом-интернат для девочек в столице, где подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у 81 человека, закрыли на карантин. Об этом на срочном брифинге в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас Дарницкий интернат для девочек полностью закрыт на карантин. Там проводят мероприятия дезинфикации и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - сказал городской глава.
Он также рассказал о причинах возникновения вспышки.
"Как выяснили, вирус занесла одна женщина, младшая сестра одной из (воспитанниц - ред.) групп интернаты. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме, кроме персонала их никто не посещает", - отметил Кличко.
Как сообщал УНН, в Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили вспышку коронавирусной болезни.