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"Будинок Гуччі": з’явились перші світлини зі знімального майданчику

"Будинок Гуччі": з’явились перші світлини зі знімального майданчику

Київ • УНН

 • 12328 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Зірки біографічного кримінального фільму "Будинок Гуччі" поділились першими світлинами зі знімального майданчику. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Instagram Леді Гаги та Адама Драйвера.

Зараз в Італії тривають зйомки майбутнього фільму Рідлі Скотта "Будинок Гуччі". Актори, які фігуруватимуть у американській кінострічці, вже встигли поділитись фотографіями зі знімального майданчику в соціальних мережах.

Леді Гага опублікувала в Instagram фото з Адамом Драйвером на фоні засніжених гір.

"Сеньйор і Сеньйора Гуччі", - прокоментувала світлину зірка.

Ідентичну фотографію розмістив також Адам Драйвер та наголосив, що дуже радий цьому фільму.

Нагадаємо, що серед акторів у "Будинку Гуччі" окрім вище названих, знімуться також Аль Пачіно, Джаред Лето, Джек Хастон, Рів Карні та Джеремі Айронс. Майбутня кримінальна кінострічка заснована на однойменній книзі Сари Гей Форден. На екранах з’явиться вже цього року восени.

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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