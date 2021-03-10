"Дом Гуччи": появились первые фотографии со съемочной площадки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Звезды биографического уголовного фильма "Дом Гуччи" поделились первыми фотографиями со съемочной площадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Леди Гаги и Адама Драйвера.
Сейчас в Италии продолжаются съемки будущего фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". Актеры, которые будут фигурировать в американской киноленте, уже успели поделиться фотографиями со съемочной площадки в социальных сетях.
Леди Гага опубликовала в Instagram фото с Адамом Драйвером на фоне заснеженных гор.
"Сеньор и Сеньора Гуччи", - прокомментировала фотографию звезда.
Идентичную фотографию разместил также Адам Драйвер и отметил, что очень рад этому фильму.
Напомним, что среди актеров в "Доме Гуччи" кроме выше названных, снимутся также Аль Пачино, Джаред Лето, Джек Хастон, Рив Карни и Джереми Айронс. Будущая уголовная кинолента основана на одноименной книге Сары Гэй Форден. На экранах появится уже в этом году осенью.
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