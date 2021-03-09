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Nexta випустила фільм-розслідування про корупцію Лукашенко

Nexta випустила фільм-розслідування про корупцію Лукашенко

Київ • УНН

 • 27854 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Білоруський журналіст Степан Путіло і команда Telegram-каналу Nexta (Нexta) в понеділок, 8 березня, випустили на YouTube фільм-розслідування про корупцію Олександра Лукашенко під назвою “Лукашенко. Золоте дно”, передає УНН.

Цитата

За словами авторів фільму, спочатку вони хотіли зробити “невеликий огляд” майна білоруського правителя.

“Але в процесі підготовки з нами почали зв’язуватися люди, що мали близьке відношення до корупційних схем диктатора”, — йдеться в Telegram-каналі. “Вони повідомили стільки інформації, що нам довелося кілька разів повністю переписати сценарій”, — пояснили автори розслідування.

Деталі

У фільмі “Лукашенко. Золоте дно” перераховуються 18 об’єктів нерухомості, якими, за твердженням авторів, користується білоруський правитель. Серед них перераховуються резиденції Палац незалежності в Мінську, база відпочинку “Крупенін” у Вітебській області і хутір “Вискули” у Брестській області. Як стверджує джерело Nexta, на утримання державних резиденцій, які, на думку репортерів, Лукашенко по суті приватизував, щомісяця йдуть “десятки мільйонів доларів”.

За версією авторів розслідування, у Лукашенка також є колекція автомобілів преміум-класу, загальна вартість якої оцінюється в чотири мільйони євро. Ця сума, як вважають журналісти, не включає вартості обслуговування машин.

Через 11 годин після публікації фільм Nexta набрав на YouTube понад 1 млн переглядів.

Коментарі Лукашенко щодо його майна

До виходу фільму Олександр Лукашенко протягом трьох днів двічі прокоментував повідомлення, що в його розпорядженні нібито знаходиться “особистий палац”. Так, він заявив, що у нього є будиночок площею сім на вісім метрів, де він виріс з матір’ю. “Якщо хтось знайде палац Лукашенка, відразу заселяйтесь”, — додав білоруський правитель.

Про розслідувачів

Telegram-канали Nexta і Nexta Live були засновані Степаном Путіло, які проживають зараз у Варшаві. Під час протестів в Білорусі після президентських виборів Nexta стала найбільш популярним опозиційним ресурсом в країні. Аудиторія каналів досягає близько 2 млн осіб. У серпні 2020 року Путіло був оголошений владою Білорусі в міжнародний розшук. На початку лютого начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Білорусі Михайло Вавуло повідомив, що СК через генерального прокурора направив до Польщі документи на екстрадицію Степана Путіло і Романа Протасевича — головного редактора цього каналу.

Пізніше міністерство інформації Білорусі внесло в республіканський список екстремістських матеріалів Telegram-канали Nexta Live, Nexta і його логотип, а також сатиричний канал Luxta.

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