Nexta выпустила фильм-расследование о коррупции Лукашенко

Цитата

По словам авторов фильма, сначала они хотели сделать “небольшой обзор” имущества белорусского правителя.

“Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора”, — говорится в Telegram-канале. “Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий”, — пояснили авторы расследования.

Детали

В фильме “Лукашенко. Золотое дно” перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский правитель. Среди них перечисляются резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха “Крупенин” в Витебской области и хутор “Вискули” в Брестской области. Как утверждает источник Nexta, на содержание государственных резиденций, которые, по мнению репортеров, Лукашенко по сути приватизировал, ежемесячно идут “десятки миллионов долларов”.

По версии авторов расследования, у Лукашенко также коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро. Эта сумма, как считают журналисты, не включает стоимости обслуживания машин.

Через 11 часов после публикации фильм Nexta набрал на YouTube более 1 млн просмотров.

Комментарии Лукашенко в отношении его имущества

К выходу фильма Александр Лукашенко течение трех дней дважды прокомментировал сообщение, что в его распоряжении якобы находится “личный дворец”. Так, он заявил, что у него есть домик площадью семь на восемь метров, где он вырос с матерью. “Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу заселяйтесь”, — добавил белорусский правитель.

Про расследователей

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающих сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала самым популярным оппозиционным ресурсом в стране. Аудитория каналов достигает около 2 млн человек. В августе 2020 Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В начале февраля начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло сообщил, что СК через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича — главный редактор этого канала.

Позже министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.