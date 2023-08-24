"Будемо з вами поруч як вірний і непохитний друг": у Великій Британії привітали Україну з Днем Незалежності

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"Для всіх українців: Сполучене Королівство завжди буде поруч з вами як ваш вірний і непохитний друг. У день вашої незалежності ось лише деяка частина підтримки, яку Велика Британія надала на землі, у повітрі та на морі", - написав Сунак.

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Прем'єр нагадав, що у травні цього року він оголосив, що Британія буде проводити навчання українських пілотів на сучасних винищувачах. Він додав, що минулого тижня у країну для навчань прибули перші пілоти. Крім цього, Сунак зазначив, що Лондон передав Міноборони України бойові танки, а британська армія провела "безпрецедентний курс" навчання українських танкістів, для використання озброєння на полі бою.

У морі, продовжив прем'єр, командири британських морських сил навчили українських морських піхотинців проводити десантні операції в одних з найбільш важких середовищ. За його словами, з початку 2022 року підготовку пройшли понад 20 тисяч українських військових, ще 20 тисяч очікується цього року.

"Це на додаток до безпрецедентного пакета дипломатичної, гуманітарної та економічної підтримки, яку ми надали, а також нашої роботи, спрямованої на: допомогу зібрати понад 60 мільярдів доларів на відновлення на Конференції з відновлення України в червні; прискорити шлях України до НАТО. Україно, ми стоїмо з тобою сьогодні – як і з самого початку – як твій партнер, союзник і друг", - наголосив Сунак.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив: "32 роки незалежності України. Ми не припинимо підтримувати Україну, доки цю війну не буде виграно. Слава Україні".

Нагадаємо

Світові зірки українського походження привітали Україну з Днем Незалежності. Вони зачитали українською мовою вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".