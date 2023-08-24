"Будем с вами рядом как верный и непоколебимый друг": в Великобритании поздравили Украину с Днем Независимости

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"Для всех украинцев: Соединенное Королевство всегда будет рядом с вами как ваш верный и непоколебимый друг. В день вашей независимости вот лишь некоторая часть поддержки, которую Великобритания оказала на земле, в воздухе и на море", - написал Сунак.

Детали

Премьер напомнил, что в мае этого года он объявил, что Великобритания будет проводить обучение украинских пилотов на современных истребителях. Он добавил, что на прошлой неделе в страну для учений прибыли первые пилоты. Кроме этого, Сунак отметил, что Лондон передал Минобороны Украины боевые танки, а британская армия провела "беспрецедентный курс" обучения украинских танкистов, для использования вооружения на поле боя.

В море, продолжил премьер, командиры британских морских сил обучили украинских морских пехотинцев проводить десантные операции в одних из самых тяжелых сред. По его словам, с начала 2022 года подготовку прошли более 20 тысяч украинских военных, еще 20 тысяч ожидается в этом году.

"Это в дополнение к беспрецедентному пакету дипломатической, гуманитарной и экономической поддержки, которую мы предоставили, а также нашей работы, направленной на: помощь собрать более 60 миллиардов долларов на восстановление на Конференции по восстановлению Украины в июне; ускорить путь Украины в НАТО. Украина, мы стоим с тобой сегодня – как и с самого начала – как твой партнер, союзник и друг", - подчеркнул Сунак.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил: "32 года независимости Украины. Мы не прекратим поддерживать Украину, пока эта война не будет выиграна. Слава Украине".

Напомним

Мировые звезды украинского происхождения поздравили Украину с Днем Независимости. Они зачитали на украинском языке стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".