Будемо відстоювати свободу слова для журналістів — Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пообіцяв відстоювати свободу слова та діяльність журналістів в країні. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
"За свободу слова, перш за все, журналістів, ми будемо боротись", - написав голова парламенту.
Від зазначив, що в журналістів "є і буде" доступ до кулуарів Верховної Ради.
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Раніше під час ефіру ток-шоу "Право на владу" він вже зазначав, що "у журналістів є доступ до Верховної Ради".
У свою чергу, на коментар ведучої, що доступ є "поки що", спікер ВРУ відповів: "Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи".
Нагадаємо, Зеленський хоче створити міжнародну медіа-організацію, яка буде мовити на окуповані території.