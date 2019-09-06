Будем отстаивать свободу слова для журналистов — Разумков

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82305 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105976 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112652 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120757 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148808 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149054 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140520 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189121 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Будем отстаивать свободу слова для журналистов — Разумков

Будем отстаивать свободу слова для журналистов — Разумков

Киев  •  УНН

 • 13625 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу слова и деятельность журналистов в стране. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

“За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться”, — написал глава парламента.

От отметил, что у журналистов “есть и будет” доступ в кулуары Верховной Рады.

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Ранее в эфире ток-шоу “Право на власть” он уже отмечал, что “у журналистов есть доступ в Верховную Раду”.

В свою очередь, на комментарий ведущей, что доступ есть “пока что”, спикер ВРУ ответил: “Есть и будет оставаться таковым. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии „Слуга народа“ и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытую форму работы”.

Напомним, Зеленский хочет создать международную медиа-организацию, которая будет вещать на оккупированных территориях.

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