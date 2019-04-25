Зеленський хоче створити міжнародну медіа-організацію, яка буде мовити на окуповані території
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський на зустрічі із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом попросив про допомогу у створенні міжнародної медіа-організації, що здійснювала би мовлення на окуповані території, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.
"Володимир Зеленський попросив про допомогу у створенні міжнародної медіа-організації, що здійснювала би мовлення на окуповані території та при цьому відстоювала проукраїнську позицію", - йдеться у повідомленні.
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Такж у повідомленні зазначено, що Зеленський подякував Литві за послідовне відстоювання інтересів України в Європі.
“Ми в Литві вважаємо, що те, що відбувається у вас в Україні - це значить відбувається у нас”, - відповів Лінас Лінкявічус.
Нагадаємо, відбулася перша міжнародна зустріч лідера президентських перегонів Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.