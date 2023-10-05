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"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів" - Зеленський після зустрічі з президентом Франції Макроном

Київ • УНН

 • 520021 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном підсилення протиповітряної оборони України та зміцнення безпеки Одещини та Чорного моря, повідомляє УНН.

Цитата

«Сильна зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою», - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, всі попередні домовленості між Україною та Францією щодо зміцнення оборони нашої держави втілюються в життя.

«Буде ще більше хороших новин для наших воїнів», - зауважив президент. І подякував Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України.

Доповнення

В Президента Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.

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