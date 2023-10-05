"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів" - Зеленський після зустрічі з президентом Франції Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном підсилення протиповітряної оборони України та зміцнення безпеки Одещини та Чорного моря, повідомляє УНН.
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«Сильна зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою», - написав Зеленський у Telegram.
За його словами, всі попередні домовленості між Україною та Францією щодо зміцнення оборони нашої держави втілюються в життя.
«Буде ще більше хороших новин для наших воїнів», - зауважив президент. І подякував Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України.
Доповнення
В Президента Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.