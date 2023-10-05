"Будет еще больше хороших новостей для наших воинов" - Зеленский после встречи с президентом Франции Макроном
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном усиление противовоздушной обороны Украины и укрепление безопасности Одесщины и Черного моря, сообщает УНН.
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«Сильная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью», - написал Зеленский в Telegram.
По его словам, все предварительные договоренности между Украиной и Францией по укреплению обороны нашего государства воплощаются в жизнь.
«Будет еще больше хороших новостей для наших воинов», - заметил президент. И поблагодарил Макрона и французский народ за твердую и постоянную поддержку Украины.
Дополнение
У Президента Владимира Зеленского есть конкретные договоренности по средствам ПВО. Таких систем будет в Украине больше по результатам его визита в Гранаду.