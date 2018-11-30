Будапешт встав на сторону Києва після захоплення РФ українських суден

"Позиція Угорщини чітка, ми - проукраїнський уряд, тому ми підтримуємо Україну", - сказав Орбан.

"В Угорщині - проукраїнський уряд, у той час як в Україні - антиугорський уряд. Не дивлячись на це, ми не змінили свою позицію, і ми будемо підтримувати Україну у цьому конфлікті", - додав він.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені у полон члени їхніх екіпажів.

Додамо, Будапешт має відмінне від Києва бачення щодо української політики, що стосується, зокрема, угорської нацменшини на Закарпатті, мовної статті закону про освіту. На фоні цього Угорщина вже деякий час блокує співробітництво України і НАТО, вимагаючи від України змінити підхід. Посадові особи двох країн намагаються досягти консенсусу з проблемних питань.