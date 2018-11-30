Будапешт встал на сторону Киева после захвата РФ украинских суден
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Венгрия поддерживает Украину в конфликте с Россией, несмотря на то, что правительство Украины "принимает антивенгерскую позицию". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время визита в Прагу в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Позиция Венгрии четкая, мы - проукраинское правительство, поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал Орбан.
"В Венгрии - проукраинское правительство, в то время как в Украине - антивенгерское правительство. Несмотря на это, мы не изменили свою позицию, и мы будем поддерживать Украину в этом конфликте", - добавил он.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Добавим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства на Закарпатье, языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.