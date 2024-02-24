Буданов про герасимова: наразі він незамінний у рф
Київ • УНН
Керівник воєнної розвідки України розповів, що начальник російського генштабу герасимов є одним з небагатьох генералів, який може змусити інших генералів працювати.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що начальник генерального штабу зс росії валерій герасимов наразі є незамінним в росії, оскільки є одним з небагатьох тих, хто може змусити інших генералів працювати. Про це Буданов сказав в інтерв'ю The Telegraph, передає кореспондент УНН.
Генерал герасимов має точно кілька серйозних особистих рис, серед яких особливе місце займає стратегічна витримка. Багато разів він стояв за крок, майже вже був звільнений, але завжди він знаходив виходи із ситуацій
Він заявив, що герасимов є одним з небагатьох, хто може змусити інших генералів працювати.
Зрештою я можу сам констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни. Він один з небагатьох може змусити інших генералів працювати. В цьому, на мій погляд, і є його сила і незамінність
Нагадаємо
валерій герасимов став начальник генштабу рф у січні 2023 року замість суровікіна. Тоді міністр оборони рф сергій шойгу зробив нові призначення у керівництві російської армії.
Буданов розповів, яка інформація від країн-партнерів критично важлива для ГУР24.02.24, 15:16 • 103794 перегляди