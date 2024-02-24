Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф
Киев • УНН
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что начальник российского генштаба герасимов является одним из немногих генералов, который может заставить других генералов работать.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что начальник генерального штаба вс россии валерий герасимов сейчас является незаменимым в россии, поскольку является одним из немногих тех, кто может заставить других генералов работать. Об этом Буданов сказал в интервью The Telegraph, передает корреспондент УНН.
Генерал герасимов обладает точно несколькими серьезными личными чертами, среди которых особое место занимает стратегическая выдержка. Много раз он стоял в шаге, почти уже был уволен, но всегда он находил выходы из ситуаций
Он заявил, что герасимов является одним из немногих, кто может заставить других генералов работать.
В конце концов я могу сам констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на сейчас как минимум мы не видим его замены. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость
Напомним
валерий герасимов стал начальником генштаба рф в январе 2023 года вместо суровикина. Тогда министр обороны рф сергей шойгу сделал новые назначения в руководстве российской армии.
Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР24 февраля 2024, 13:16 • 36515 просмотров
Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что начальник российского генштаба герасимов является одним из немногих генералов, который может заставить других генералов работать.
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