Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что начальник генерального штаба вс россии валерий герасимов сейчас является незаменимым в россии, поскольку является одним из немногих тех, кто может заставить других генералов работать. Об этом Буданов сказал в интервью The Telegraph, передает корреспондент УНН.

Генерал герасимов обладает точно несколькими серьезными личными чертами, среди которых особое место занимает стратегическая выдержка. Много раз он стоял в шаге, почти уже был уволен, но всегда он находил выходы из ситуаций - сказал Буданов.

Он заявил, что герасимов является одним из немногих, кто может заставить других генералов работать.

В конце концов я могу сам констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на сейчас как минимум мы не видим его замены. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость - отметил Буданов.

Напомним

валерий герасимов стал начальником генштаба рф в январе 2023 года вместо суровикина. Тогда министр обороны рф сергей шойгу сделал новые назначения в руководстве российской армии.

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