Британська розвідка: рф не допоможе заплановане підвищення віку для контрактників
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що підвищення вікового цензу для контрактників у росії до 70 років не призведе до суттєвого збільшення її бойових можливостей.
Схвалення законопроєкту про підвищення віку військовослужбовців-контрактників у російській армії до 70 років навряд чи підвищить боєздатність росії. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, пише УНН.
Деталі
Проект передбачає підвищення граничного віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років.
Це суттєво підвищить нинішній віковий ценз у 51 рік для не офіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.
Розвідка вказує, що згідно з відкритими даними, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 року.Таким чином, запропонований захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.
Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках
Нагадаємо
російська влада у 2024 році збільшує військові витрати, при цьому скорочує відрахування до Фонду національного добробуту та збільшує внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.