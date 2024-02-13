Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.
Одобрение законопроекта о повышении возраста военнослужащих-контрактников в российской армии до 70 лет вряд ли повысит боеспособность россии. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великой Британии, пишет УНН.
Детали
Проект предусматривает повышение предельного возраста военнослужащих-контрактников, в том числе тех, кто был принят на службу до июня 2023 года, до 65 лет, а для офицеров - до 70 лет.
Это существенно повысит нынешний возрастной ценз в 51 год для не офицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта.
Разведка указывает, что согласно открытым данным, средняя продолжительность жизни российских мужчин в довоенном 2021 году составляла 64,2 года. Таким образом, предложенная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.
Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках
Напомним
российские власти в 2024 году увеличивают военные расходы, при этом сокращают отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличивают внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.
Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников
Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.
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