Одобрение законопроекта о повышении возраста военнослужащих-контрактников в российской армии до 70 лет вряд ли повысит боеспособность россии. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Проект предусматривает повышение предельного возраста военнослужащих-контрактников, в том числе тех, кто был принят на службу до июня 2023 года, до 65 лет, а для офицеров - до 70 лет.

Это существенно повысит нынешний возрастной ценз в 51 год для не офицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта.

Разведка указывает, что согласно открытым данным, средняя продолжительность жизни российских мужчин в довоенном 2021 году составляла 64,2 года. Таким образом, предложенная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.

Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках - говорится в сообщении.

Напомним

российские власти в 2024 году увеличивают военные расходы, при этом сокращают отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличивают внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.