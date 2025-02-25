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Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року

Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року

Київ • УНН

 • 25270 перегляди

Велика Британія планує поетапно збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2027 року, з подальшим зростанням до 3%. Прем'єр Кір Стармер назвав це найбільшим стійким зростанням з часів холодної війни.

Витрати Великої Британії на оборону зростуть до 2,5% ВВП до 2027 року і досягнуть 3% в довгостроковій перспективі. За словами британського прем’єра, це найбільше стійке зростання з часів закінчення холодної війни. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Ми повинні змінити нашу позицію щодо національної безпеки, тому що виклик поколінь вимагає відповіді поколінь. Це вимагатиме надзвичайно складного і болісного вибору 

- сказав прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Стармер вже давно стикається із закликами пояснити, коли лейбористи виконають своє зобов'язання збільшити оборонні витрати з нинішнього рівня 2,3% до 2,5%. Тиск посилився в останні тижні після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір забезпечити швидке припинення вогню в Україні і поставив під сумнів продовження військової підтримки Європи.

Британське військове керівництво наполягає на подальшому збільшенні витрат до 2,65% ВВП, що на 10 млрд фунтів стерлінгів більше, ніж у нинішньому бюджеті. Стармер заявив, що витрати на оборону зростуть до 2,6% ВВП після 2027 року, якщо врахувати витрати на розвідувальні служби Великої Британії.

Нагадаємо

Кір Стармер заявив, що його країна цього року надасть Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів (5,6 млрд доларів, 5,43 млрд євро) допомоги. Також він анонсував найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни.

Велика Британія також поряд з Францією очолює ініціативу щодо розміщення військового контингенту в Україні для забезпечення майбутнього миру.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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