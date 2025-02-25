Британия увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году

Расходы Великобритании на оборону вырастут до 2,5% ВВП к 2027 году и достигнут 3% в долгосрочной перспективе. По словам британского премьера, это самый устойчивый рост со времен окончания холодной войны. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Мы должны изменить нашу позицию в отношении национальной безопасности, потому что вызов поколений требует ответа поколений. Это потребует чрезвычайно сложного и мучительного выбора - сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.

Стармер уже давно сталкивается с призывами объяснить, когда лейбористы выполнят свое обязательство увеличить оборонные расходы с нынешнего уровня 2,3% до 2,5%. Давление усилилось в последние недели после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечить быстрое прекращение огня в Украине и поставил под сомнение продолжение военной поддержки Европы.

Британское военное руководство настаивает на дальнейшем увеличении расходов до 2,65% ВВП, что на 10 млрд фунтов стерлингов больше, чем в нынешнем бюджете. Стармер заявил, что расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП после 2027 года, если учесть расходы на разведывательные службы Великобритании.

Напомним

Кир Стармер заявил, что его страна в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов (5,6 млрд долларов, 5,43 млрд евро) помощи. Также он анонсировал самый большой пакет санкций от Британии с начала войны.

Великобритания также наряду с Францией возглавляет инициативу по размещению военного контингента в Украине для обеспечения будущего мира.