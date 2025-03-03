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Британія розпочала розслідування щодо TikTok через дані підлітків

Київ • УНН

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Британський регулятор розпочав розслідування щодо обробки персональних даних дітей 13-17 років у TikTok. Також перевіряються Reddit та Imgur на предмет оцінки віку користувачів.

Британія розпочала розслідування щодо TikTok через дані підлітків

У Великій Британії почали розслідування щодо соціальної мережі TikTok через обробку персональних даних дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що розлсідування веде британський орган із захисту конфіденційності, Офіс уповноваженого з питань інформації. Там стверджують, що компанії соціальних медіа використовують складні алгоритми, щоб визначити пріоритетність вмісту та підтримувати зацікавленість користувачів. Однак той факт, що вони поширюють подібний контент, може призвести до того, що діти піддадуться впливу зростаючої кількості шкідливого матеріалу.

Наглядовий орган заявив, що досліджує, як платформа для обміну коротким відео TikTok від ByteDance використовує особисту інформацію підлітків віком 13–17 років, щоб ля формування стрічки рекомендованого контенту

- йдеться у повідомленні.

При цьому платформи соціальних медіа Reddit і Imgur перевіряються щодо того, як вони оцінюють вік своїх дітей-користувачів.

"Якщо ми виявимо достатні докази того, що будь-яка з цих компаній порушила закон, ми повідомимо про це та отримаємо від них заяви, перш ніж дійти остаточного висновку", - йдеться в заяві Офісу уповноваженого з питань інформації.

Нагадаємо

У лютому популярний китайський додаток TikTok знову з’явився в Apple Store і Google Play у США. Його вилучення було пов’язане з вимогами американського законодавства, яке зобов’язувало компанію ByteDance передати контроль над місцевим сегментом платформи іншому власнику.

росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через TikTok і Telegram21.02.25, 13:53 • 39950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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