Великобритания начала расследование в отношении TikTok из-за данных подростков
Киев • УНН
Британский регулятор начал расследование по обработке персональных данных детей 13-17 лет в TikTok. Также проверяются Reddit и Imgur на предмет оценки возраста пользователей.
В Великобритании начали расследование в отношении социальной сети TikTok из-за обработки персональных данных детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что расследование ведет британский орган по защите конфиденциальности, Офис уполномоченного по вопросам информации. Там утверждают, что компании социальных медиа используют сложные алгоритмы, чтобы определить приоритетность содержания и поддерживать заинтересованность пользователей. Однако тот факт, что они распространяют подобный контент, может привести к тому, что дети подвергнутся воздействию растущего количества вредного материала.
Надзорный орган заявил, что исследует, как платформа для обмена коротким видео TikTok от ByteDance использует личную информацию подростков в возрасте 13-17 лет для формирования ленты рекомендованного контента
При этом платформы социальных медиа Reddit и Imgur проверяются относительно того, как они оценивают возраст своих детей-пользователей.
"Если мы обнаружим достаточные доказательства того, что любая из этих компаний нарушила закон, мы сообщим об этом и получим от них заявления, прежде чем прийти к окончательному выводу", - говорится в заявлении Офиса уполномоченного по вопросам информации.
Напомним
В феврале популярное китайское приложение TikTok снова появилось в Apple Store и Google Play в США. Его изъятие было связано с требованиями американского законодательства, которое обязывало компанию ByteDance передать контроль над местным сегментом платформы другому владельцу.
TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл08.02.2025, 14:28 • 37695 просмотров