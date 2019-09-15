Британці підтримують референдуми про незалежність Шотландії та Північної Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Більшість британців підтримали проведення референдумів про незалежність Шотландії та Північної Ірландії після Brexit. Про це йдеться у даних соціологічного опитування, яке провело агентство BMG на замовлення The Independent, повідомляє УНН.
Зокрема, ідею проведення референдуму в Шотландії підтримали 45% британців, проти висловилися 30%. Якщо виключити з опитування пункт "не знаю", то перевага в сторону прихильників референдуму стає більшою - 60% на 40%.
Референдум у Північній Ірландії підтримали 52% опитаних. Якщо прибрати варіант "не знаю", то прихильників референдуму стає 73%.
Нагадаємо, Британія запаслася шампанським на випадок "жорсткого" Brexit.