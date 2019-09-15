Британцы поддерживают референдумы о независимости Шотландии и Северной Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Большинство британцев поддержали проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit. Об этом говорится в данных социологического опроса, проведенного агентством BMG по заказу The Independent, сообщает УНН.
В частности, идею проведения референдума в Шотландии поддержали 45% британцев, против высказались 30%. Если исключить из опроса пункт "не знаю", то преимущество в сторону сторонников референдума становится больше - 60% на 40%.
Референдум в Северной Ирландии поддержали 52% опрошенных. Если убрать вариант "не знаю", то сторонников референдума становится 73%.
Напомним, Великобритания запаслась шампанским на случай "жесткого" Brexit.