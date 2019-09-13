Великобритания запаслась шампанским на случай "жесткого" Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант "жесткого" Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
По их словам, с какими вы трудностями ни столкнулась Великобритания при "жестком" выходе из ЕС, проблем с шампанским у нее не будет.
Великобритания является крупнейшим импортером шампанского с долей 17%, опережая Соединенные Штаты. В 2018 году Великобритания импортировала 26,8 млн бутылок этого напитка.
Торговая организация производителей шампанского CIVC не смогла уточнить, сколько дополнительных бутылок было отправлено в Великобританию но ее представитель Тибо Ле Мэйу заявил: "Производители и дома поставили в Великобритании столько продукции, чтобы закрыть все потребности при возможном закрытии границы, если это произойдет".
Напомним, британская королева поддержала закон, который блокирует Brexit без соглашения.