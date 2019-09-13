Британія запаслася шампанським на випадок "жорсткого" Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Французькі виробники наростили поставки своєї продукції до Великої Британії, щоб задовольнити попит як мінімум на рік і уникнути браку напою на Різдво, якщо країна покине ЄС 31 жовтня без угоди (варіант "жорсткого" Brexit). Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.
За їхніми словами, з якими би труднощами ні зіткнулася Британія при "жорсткому" виході з ЄС, проблем з шампанським у неї не буде.
Британія є найбільшим імпортером шампанського з часткою 17%, випереджаючи Сполучені Штати. У 2018 році Велика Британія імпортувала 26,8 млн пляшок цього напою.
Торгова організація виробників шампанського CIVC не змогла уточнити, скільки додаткових пляшок було відправлено до Великої Британії, але її представник Тібо Ле Мейу заявив: "Виробники та будинки поставили в Британії стільки продукції, щоб закрити всі потреби при можливому закритті кордону, якщо це станеться".
Нагадаємо, британська королева підтримала закон, що блокує Brexit без угоди.