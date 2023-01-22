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Британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий - Зеленський

Київ • УНН

 • 944635 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Він подякував за нього всім британцям, усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий - Зеленський

Цитата

“Сьогодні в Україні — в Києві, в Бучі, у Бородянці — побував наш друг Борис Джонсон. Людина, яку не треба якось особливо представляти. Ми разом із ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка. Це теж усе доволі символічно — саме в наш день — День Соборності. Символічно, бо боротьба за свободу об’єднує різних людей, різні народи. І нашу українську соборність, наше історичне об’єднання, якого ми досягли у перші ж години 24 лютого, ми за минулий рік реально привнесли у міжнародні відносини”, — сказав Зеленський.

Він додав: вільний світ об’єднався так, як давно не був об’єднаний. Дуже важливо зберігати єднання. Робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими.

“Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи. Це варто пам’ятати всім українцям: британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Я дякую за нього всім британцям, абсолютно усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству”, — наголосив Зеленський.

Президент України також подякував прем’єр-міністру Британії Ріші Сунаку за “його потужні рішення, за його політику, яка робить вільний світ міцнішим”.

“Саме таким нам усім варто зробити цей рік. Роком справедливості для України. Роком єднання нас усіх заради свободи й перемоги. Роком міцності України та всіх, хто цінує свободу. Дякую кожному нашому воїну: усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує! Дякую партнерам за життєво необхідну підтримку! Дякую всім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом і тільки допомагаючи одне одному. І тільки чесно і справедливо”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Як писав УНН, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Бучу на Київщині. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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