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Британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый - Зеленский

Киев • УНН

 • 944635 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый. Он поблагодарил за него всех британцев, всех наших друзей в Британии, все общество, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый - Зеленский

Цитата

“Сегодня в Украине — в Киеве, в Буче, в Бородянке — побывал наш друг Борис Джонсон. Человек, которого не надо как-то особо представлять. Мы вместе с ним пообщались со студентами университета Шевченко. Это тоже всё довольно символично — именно в наш день — День Соборности. Символично, потому что борьба за свободу объединяет разных людей, разные народы. И нашу украинскую соборность, наше историческое объединение, которого мы достигли в первые же часы 24 февраля, мы за прошлый год реально привнесли в международные отношения”, — сказал Зеленский.

Он добавил: свободный мир объединился так, как давно не был объединен. Очень важно сохранять единение. Делать всё, чтобы люди, которые ценят свободу, были вместе, были действенными.

“Мы заинтересованы в том, чтобы Борис и другие наши люди, как он, занимались вопросами поддержки Украины в мире, вопросами защиты свободы. Это стоит помнить всем украинцам: британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый. Я благодарю за него всех британцев, абсолютно всех наших друзей в Британии, все общество”, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил премьер-министра Британии Риши Сунака за “его мощные решения, за его политику, которая делает свободный мир крепче”.

“Именно таким нам всем стоит сделать этот год. Годом справедливости для Украины. Годом единения нас всех ради свободы и победы. Годом прочности Украины и всех, кто ценит свободу. Спасибо каждому нашему воину: всем, кто на фронте, всем, кто помогает, всем, кто спасает! Спасибо партнерам за жизненно необходимую поддержку! Спасибо всем, кто понимает, что пройти этот путь мы можем только вместе и только помогая друг другу. И только честно и справедливо”, — отметил Зеленский.

Напомним

Как писал УНН, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Бучу на Киевщине. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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