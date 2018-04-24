Британські військові почали операцію з очищення місць, пов'язаних з отруєнням Скрипалів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Британські військовослужбовці почали операцію з очищення місць в Солсбері, які пов'язані з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це в понеділок повідомив телеканал Sky News, інформує УНН.
За його даними, три військові вантажівки прибули до торгового центру The Maltings, на лавці біля якого Скрипалі були виявлені без свідомості. Всього планується провести роботи в дев’яти місцях, які відвідали постраждалі, зокрема, мережевий італійський ресторан Zizi і паб The Bishop’s Mill.
Операція по знезараженню території, ймовірно, може зайняти кілька місяців. Контролювати хід її виконання буде міністерство охорони навколишнього середовища. Проходити вона буде наступним чином: спочатку будуть зібрані зразки грунту, дерну і бруківки, які потім будуть досліджені, потім буде проведена очистка та повторне тестування, щоб знищити всі сліди нервово-паралітичного речовини, яким, як вважає британська сторона, були отруєні Скрипалі.
Як повідомляв УНН, британська поліція визначила ключових підозрюваних у “справі Скрипаля”.