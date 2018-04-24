Британские военные начали операцию по очистке мест, связанных с отравлением Скрипаля

По его данным, три военных грузовика прибыли в торговый центр The Maltings, на скамейке у которого Скрипали были обнаружены без сознания. Всего планируется провести работы в девяти местах, которые посетили пострадавшие, в частности, сетевой итальянский ресторан Zizi и паб The Bishop’s Mill.

Операция по обеззараживанию территории, вероятно, может занять несколько месяцев. Контролировать ход ее выполнения будет министерство охраны окружающей среды. Проходить она будет следующим образом: сначала будут собраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, затем будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества, которым, как считает британская сторона, были отравлены Скрипали.

Как сообщал УНН, британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.