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Британские военные начали операцию по очистке мест, связанных с отравлением Скрипаля

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Британские военнослужащие начали операцию по очистке мест в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News, передает УНН.

Британские военные начали операцию по очистке мест, связанных с отравлением Скрипаля

По его данным, три военных грузовика прибыли в торговый центр The Maltings, на скамейке у которого Скрипали были обнаружены без сознания. Всего планируется провести работы в девяти местах, которые посетили пострадавшие, в частности, сетевой итальянский ресторан Zizi и паб The Bishop’s Mill.

Операция по обеззараживанию территории, вероятно, может занять несколько месяцев. Контролировать ход ее выполнения будет министерство охраны окружающей среды. Проходить она будет следующим образом: сначала будут собраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, затем будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества, которым, как считает британская сторона, были отравлены Скрипали.

Как сообщал УНН, британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.

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