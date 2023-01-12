Британська розвідка розповіла про роль вдв росії на фронті

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"Останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області. З початку січня 2023 року росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії вдв для посилення лінії фронту в районі Кремінної після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий", - ідеться у зведенні МО Британії.

Як повідомляється, "до листопада 2022 року росія задіяла майже всі вдв, які розгорталися, як війська довготривалого утримання вздовж лінії фронту в районі Херсона".

"Наразі, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати вдв більше відповідно до їх передбачуваної доктринальної ролі стосовно елітних сил швидкого реагування", - вказують у британській розвідці.

Доповнення

Британська розвідка назвала найближче оперативне завдання росії.