Британська розвідка розповіла про роль вдв росії на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку січня росія майже напевно виділила частину своєї 76-ї дивізії вдв для посилення лінії фронту в районі Кремінної. Про це повідомляється у новому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"Останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області. З початку січня 2023 року росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії вдв для посилення лінії фронту в районі Кремінної після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий", - ідеться у зведенні МО Британії.
Як повідомляється, "до листопада 2022 року росія задіяла майже всі вдв, які розгорталися, як війська довготривалого утримання вздовж лінії фронту в районі Херсона".
"Наразі, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати вдв більше відповідно до їх передбачуваної доктринальної ролі стосовно елітних сил швидкого реагування", - вказують у британській розвідці.
Доповнення
Британська розвідка назвала найближче оперативне завдання росії.