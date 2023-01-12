Британская разведка рассказала о роли вдв россии на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С начала января россия почти наверняка выделила часть своей 76-й дивизии вдв для усиления линии фронта в районе Кременной. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
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"Последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной Луганской области. С начала января 2023 года россия почти наверняка выделила часть 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вдв для усиления линии фронта в районе Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим", - говорится в сводке МО Британии.
Как сообщается, "до ноября 2022 года россия задействовала почти все вдв, которые разворачивались, как войска долговременного удержания вдоль линии фронта в районе Херсона".
"В настоящее время, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать вдв больше в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью относительно элитных сил быстрого реагирования", - указывают в британской разведке.
Дополнение
Британская разведка назвала ближайшую оперативную задачу россии.