Британська розвідка назвала найближче оперативне завдання росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Соледарська вісь росії, швидше за все, є спробою обійти Бахмут із півночі, адже Соледар розташований біля Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головним найближчим оперативним завданням рф. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у новому зведенні на основі розвідданих, пише УНН.
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"Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головним найближчим оперативним завданням росії. Соледарська вісь росії, швидше за все, є спробою обійти Бахмут із півночі та порушити українські лінії зв'язку", - зазначається у зведенні МО Британії.
Деталі
У Міноборони Великої Британії вказують, що "за останні чотири дні російські сили та сили "Вагнера" здійснили тактичний наступ на невелике донбаське місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту".
"Частина боїв велася за входи до занедбаних 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що проходять під районом. Обидві сторони, напевно, стурбовані тим, що їх можуть використовувати для проникнення в тил", - зазначають у британській розвідці.
"Попри тиск на Бахмут, що посилився, росія навряд чи оточить місто найближчим часом, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі і контролюють шляхи постачання", - вказує МО Британії.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу.