Британская разведка назвала ближайшую оперативную задачу россии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Соледарская ось россии, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера, ведь Соледар расположен возле Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной ближайшей оперативной задачей рф. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в новой сводке на основе разведданных, пишет УНН.
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"Соледар расположен в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной ближайшей оперативной задачей россии. Соледарская ось россии, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи", - отмечается в сводке МО Британии.
Детали
В Минобороны Великобритании указывают, что "за последние четыре дня российские силы и силы "Вагнера" осуществили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта".
"Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, проходящие под районом. Обе стороны, наверное, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл", - отмечают в британской разведке.
"Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, россия вряд ли окружит город в ближайшее время, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - указывает МО Британии.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса.