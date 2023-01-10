Британская разведка назвала ближайшую оперативную задачу россии

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"Соледар расположен в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной ближайшей оперативной задачей россии. Соледарская ось россии, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи", - отмечается в сводке МО Британии.

Детали

В Минобороны Великобритании указывают, что "за последние четыре дня российские силы и силы "Вагнера" осуществили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта".

"Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, проходящие под районом. Обе стороны, наверное, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл", - отмечают в британской разведке.

"Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, россия вряд ли окружит город в ближайшее время, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - указывает МО Британии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса.