Британська розвідка: російські окупанти продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують використовувати на території України саморобні вибухові пристрої для нанесення втрат, обмеження свободи пересування українців та зниження морального духу, інформує УНН з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії.
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"Російські війська також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою в Рубіжному", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначили у британській розвідці, після відходу російських військ з півночі України залишилися докази нападу на некомбатантів (особи, які входять до складу Збройних Сил, але безпосередньої участі у воєнних діях не беруть. До них належать медичний і духовний персонал, інтенданти, військові кореспонденти. — Ред.)
Крім цього, відомі факти масових вбивств мирного населення російськими військами, використання цивільних заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури.
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