Британская разведка: российские оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1456 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 18598 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29244 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63233 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104505 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138243 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290790 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137043 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123549 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387236 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17820 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14796 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22582 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22304 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11064 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 18598 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290790 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309053 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387236 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6502 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83402 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116746 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136396 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174820 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Британская разведка: российские оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев

Киев • УНН

 • 170059 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают использовать на территории Украины самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, ограничение свободы передвижения украинцев и снижение морального духа, информирует УНН со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка: российские оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев

Цитата

"Российские войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности резервуар с нитратной кислотой в Рубежном", — говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили в британской разведке, после ухода российских войск с севера остались доказательства нападения на некомбатантов (лица, которые входят в состав Вооруженных Сил, но непосредственного участия в военных действиях не участвуют. К ним относятся медицинский и духовный персонал, интенданты, военные корреспонденты. - Ред.)

Кроме этого, известны факты массовых убийств мирного населения российскими войсками, использования гражданских заложников как живого щита и минирования гражданской инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия оказалась неспособной уничтожить украинскую систему ПВО - британская разведка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44