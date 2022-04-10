Британская разведка: российские оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев

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"Российские войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности резервуар с нитратной кислотой в Рубежном", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в британской разведке, после ухода российских войск с севера остались доказательства нападения на некомбатантов (лица, которые входят в состав Вооруженных Сил, но непосредственного участия в военных действиях не участвуют. К ним относятся медицинский и духовный персонал, интенданты, военные корреспонденты. - Ред.)

Кроме этого, известны факты массовых убийств мирного населения российскими войсками, использования гражданских заложников как живого щита и минирования гражданской инфраструктуры.

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