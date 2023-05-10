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Британська розвідка пояснила, чому на параді у москві був лише один танк

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН.  Участь у щорічному параді в москві до 9 травня лише одного танка, ймовірно, пов'язана з тим, що влада країни-агресора хоче уникнути критики з боку росіян. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Розвідники зазначають, що щорічний парад у москві показав проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з яким країна-агресор стикається через 15 місяців війни в Україні.

Повідомляється, що у ньому взяли участь понад 8000 військовослужбовців, але більшість становили допоміжні, воєнізовані сили та курсанти військових навчальних закладів. Єдиним особовим складом розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції, додають в МО Британії.

Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 із парадної частини.

Цитата

"Незважаючи на великі втрати в Україні, росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими операціями", - підсумували розвідники.

Нагадаємо

Інституту вивчення війни у щоденному звіті повідомив, що риторика російського диктатора володимира путіна під час його промови 9 травня свідчить про те, що він намагається підготувати росіян до "затяжної війни".

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