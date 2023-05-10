Британская разведка объяснила, почему на параде в москве был только один танк

Детали

Разведчики отмечают, что ежегодный парад в москве показал проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которым страна-агрессор сталкивается через 15 месяцев войны в Украине.

Сообщается, что в нем приняли участие более 8000 военнослужащих, но большинство составляли вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений. Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции, добавляют в МО Британии.

Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части.

Цитата

"Несмотря на большие потери в Украине, россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми операциями", - подытожили разведчики.

Напомним

Института изучения войны в ежедневном отчете сообщил, что риторика российского диктатора владимира путина во время его речи 9 мая свидетельствует о том, что он пытается подготовить россиян к "затяжной войне".

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