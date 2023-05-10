Британская разведка объяснила, почему на параде в москве был только один танк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Участие в ежегодном параде в москве к 9 мая только одного танка, вероятно, связано с тем, что власти страны-агрессора хотят избежать критики со стороны россиян. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Разведчики отмечают, что ежегодный парад в москве показал проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которым страна-агрессор сталкивается через 15 месяцев войны в Украине.
Сообщается, что в нем приняли участие более 8000 военнослужащих, но большинство составляли вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений. Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции, добавляют в МО Британии.
Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части.
Цитата
"Несмотря на большие потери в Украине, россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми операциями", - подытожили разведчики.
Напомним
Института изучения войны в ежедневном отчете сообщил, что риторика российского диктатора владимира путина во время его речи 9 мая свидетельствует о том, что он пытается подготовить россиян к "затяжной войне".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политолог о выступлении на параде: спектакль, где путин был главным элементом, а лидеры ОДКБ массовкой