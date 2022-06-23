Британія заборонила ввіз фунтів у росію

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Фінансові обмеження вже призвели до проблем у російських банків, які запроваджують різні обмеження на зберігання та використання валюти.

Британська влада в четвер заборонила ввозити до росії авіапаливо, товари та технології, пов'язані з роботою в морі, з нафтою та її переробкою, з хімічною та біологічною зброєю. Заборона також запроваджена на сервісні, брокерські та фінансові послуги, пов'язані з цими товарами.

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ЄС не блокує сполучення з Калінінградом, не бачить у ситуації небезпеки.