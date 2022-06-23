Британия запретила ввоз фунтов в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Великобритания ввела новые санкции против россии, среди прочего запретив ввоз в страну фунтов и европейских валют в банкнотах. До этого ввоз в россию долларов и евро запретили США и страны ЕС соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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Финансовые ограничения уже привели к проблемам у российских банков, вводящих различные ограничения на хранение и использование валюты.
Британская власть в четверг запретила ввозить в россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием. Запрещение также введено на сервисные, брокерские и финансовые услуги, связанные с этими товарами.
Напомним
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