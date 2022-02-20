Британія скасує вимоги самоізоляції для людей, які інфіковані COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір наступного тижня викласти плани щодо скасування вимог самоізоляції для людей, інфікованих COVID-19, повідомили в його офісі в суботу, пише УНН.
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Британія стане першою великою європейською країною, яка дозволить людям, які знають, що вони інфіковані COVID-19, вільно користуватися магазинами, громадським транспортом і ходити на роботу – крок, який багато з його радників з питань охорони здоров’я вважають ризикованим.
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«Covid не зникне раптово, і ми повинні навчитися жити з цим вірусом і продовжувати захищати себе, не обмежуючи наших свобод», — сказав Джонсон у заяві.
Наразі люди в Англії за законом зобов’язані самоізолюватися протягом щонайменше п’яти днів за вказівкою посадових осіб охорони здоров’я, і їм рекомендується ізолюватися навіть без спеціального наказу, якщо у них є симптоми COVID-19 або вони мають позитивний результат.
Близько 85% населення Великобританії у віці 12 років і старше отримали принаймні дві дози вакцини проти COVID-19, а дві третини населення, включаючи переважну більшість людей із найбільшим ризиком, отримали три дози.
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