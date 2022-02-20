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Британия отменит требования самоизоляции для людей, инфицированных COVID-19

Британия отменит требования самоизоляции для людей, инфицированных COVID-19

Киев • УНН

 • 178518 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен на следующей неделе выложить планы по отмене требований самоизоляции для людей, инфицированных COVID-19, сообщили в его офисе в субботу, пишет УНН.

Детали

Великобритания станет первой европейской страной, которая позволит людям, которые знают, что они инфицированы COVID-19, свободно пользоваться магазинами, общественным транспортом и ходить на работу - шаг, который многие из его советников по вопросам здравоохранения считают рискованным.

Цитата

"Covid не исчезнет внезапно, и мы должны научиться жить с этим вирусом и продолжать защищать себя, не ущемляя наших свобод", — сказал Джонсон в заявлении.

В настоящее время люди в Англии по закону обязаны самоизолироваться в течение по меньшей мере пяти дней по указанию должностных лиц здравоохранения, и им рекомендуется изолироваться даже без специального приказа, если у них есть симптомы COVID-19 или они имеют положительный результат.

Около 85% населения Великобритании в возрасте 12 лет и старше получили по крайней мере две дозы вакцины против COVID-19, а две трети населения, включая подавляющее большинство людей с наибольшим риском, получили три дозы.

Напомним

В Гонконге из-за карантина закрывается большинство заведений острова.

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