Британія: плани РФ призвати 3 300 молодих кримчан безсоромно порушують міжнародне право

“Плани РФ призвати й незаконно перевезти 3 300 молодих кримчан через міждержавний кордон до Росії безсоромно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше сьогодні США засудили призов жителів анексованого Криму на військову службу Росії.

Як повідомляв УНН, напередодні міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією призову на війському службу на тимчасово окупованому Криму.