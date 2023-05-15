Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності - уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Велика Британія направить Україні сотні нових ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності з радіусом дії понад 200 км, заявив уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни для переговорів із прем’єр-міністром Ріші Сунаком, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше постачання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони і додаткових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км", - ідеться у заяві уряду.
"Все це буде доставлено в найближчі місяці, у той час, як Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", - сказано у заяві.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.
Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, після візитів на вихідних до Рима, Берліна та Парижа.