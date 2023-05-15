Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности - правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Великобритания направит Украине сотни новых ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности с радиусом действия более 200 км, заявило правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшие поставки Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", - говорится в заявлении правительства.
"Все это будет доставлено в ближайшие месяцы, в то время как Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению", - сказано в заявлении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне, анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.
Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.