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Британія готує нові санкції, що можуть торкнутися Росії - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Велика Британія готується активувати нові санкції після Brexit, а міністр закордонних справ Королівства Домінік Рааб планує заморозити активи громадян Росії та інших країн, яких вважають відповідальними за порушення прав людини, передає УНН із посиланням на Finantial Times.

Згідно з інформацію видання, в наступному місяці міністр закордонних справ введе новий британський режим санкцій. За ним послідує конкретний список людей, чиї активи в Великобританії будуть заморожені.

Рааб стверджує, що вихід Великобританії з ЄС дозволить країні діяти більш рішуче в боротьбі з порушеннями прав людини і хоче працювати з такими країнами, як Канада і США, які вже мають свої жорсткі режими санкцій.

За словами джерел в британському уряді, в першу хвилю під заморозку активів можуть потрапити громадяни Росії, Лівії та Північної Кореї. Вона також може включати громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамала Хашкаджі в 2018 році.

Також повідомляється, що Рааб хоче використовувати новий режим санкцій, щоб показати, що Британія буде грати глобальну лідируючу роль після Brexit.

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"Наша спільна місія в світі не обмежується торгівлею і безпекою - це також спільна місія, щоб служити силою добра. Ми будемо тісно співпрацювати з Канадою, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за найсерйозніші порушення прав людини в усьому світі", - сказав він після переговорів в Монреалі.

Рааб буде використовувати в законодавстві так зване "положення Магнітського", що дозволить заморожувати активи і вводити заборони на видачу віз тим, хто застосовував тортури, і вбивць.

Міністерство закордонних справ заявило, що новий режим санкцій може бути активований відразу після Brexit 31 січня.

Як повідомлялося раніше в УНН, адміністрація США почала розробляті санкції проти Ираке.

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