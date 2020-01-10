Британия готовит новые санкции, которые могут затронуть Россию - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Великобритания готовится активировать новые санкции после Brexit, а министр иностранных дел Королевства Доминик Рааб планирует заморозить активы граждан России и других стран, которых считают ответственными за нарушения прав человека, передает УНН со ссылкой на Finantial Times.
Согласно изданию, в следующем месяце министр иностранных дел введет новый британский режим санкций. За ним последует конкретный список людей, чьи активы в Великобритании будут заморожены.
Рааб утверждает, что выход Великобритании из ЕС позволит стране действовать более решительно в борьбе с нарушениями прав человека и хочет работать с такими странами, как Канада и США, которые уже имеют свои жесткие режимы санкций.
По словам источников в британском правительстве, в первую волну под заморозку активов могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Она также может включать граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамала Хашкаджи в 2018 году.
Также сообщается, что Рааб хочет использовать новый режим санкций, чтобы показать, что Британия будет играть глобальную лидирующую роль после Brexit.
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"Наша общая миссия в мире не ограничивается торговлей и безопасностью - это также совместная миссия, чтобы служить силой добра. Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за самые серьезные нарушения прав человека во всем мире", - сказал он после переговоров в Монреале.
Рааб будет использовать в законодательстве так называемое "положение Магнитского", которое позволит замораживать активы и вводить запреты на выдачу виз тем, кто применял пытки, и убийцам.
Министерство иностранных дел заявило, что новый режим санкций может быть активирован сразу после Brexit 31 января.
Как сообщалось ранее в УНН, администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака.